Sahte parfümü anlama tüyoları!

Ünlü markalar parfüm çıkardıkça sahte olanları da üretiliyor.Peki bu duruma kanmamak için ne yapılır ? Parfümde neye bakılır ? İşte o tüyolar...

Güzellik - 06 Mayıs 2017 10:37
Sahte parfümü anlama tüyoları!
• Gerçek parfümün kutusunun etrafındaki şeffaf ambalaj ustaca geçirilmiş ve kapatılmıştır. Ambalajda sorunlar varsa sahte olma ihtimali yüksektir.

• Orijinal parfümlerin kutuları parfüm şişesinin zarar görmesini engelleyecek şekilde ve beyaz kartondandır. Gri renkli kartonlar veya düzensiz karton kutuları almayın.

• Ünlü markalar ürünlerinden fazla renklendirici kullanmaz. Bu sebeple parfümler soluk renklidir. Fazla canlı ve çok renkli parfümler muhtemelen sahtedir.

• Orijinal parfüm şişelerinin kapaklarındaki baskılar özellikle farkl şekillerde tasarlanmadılarsa simetriktir.

• Parfümlerin seri numaraları hem şişenin üzerinde hem de kutusunda olmalıdır.


Kaynak:milliyet.com.tr
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