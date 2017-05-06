Sahte parfümü anlama tüyoları!

Güzellik - 06 Mayıs 2017 10:37

• Gerçek parfümün kutusunun etrafındaki şeffaf ambalaj ustaca geçirilmiş ve kapatılmıştır. Ambalajda sorunlar varsa sahte olma ihtimali yüksektir.• Orijinal parfümlerin kutuları parfüm şişesinin zarar görmesini engelleyecek şekilde ve beyaz kartondandır. Gri renkli kartonlar veya düzensiz karton kutuları almayın.• Ünlü markalar ürünlerinden fazla renklendirici kullanmaz. Bu sebeple parfümler soluk renklidir. Fazla canlı ve çok renkli parfümler muhtemelen sahtedir.• Orijinal parfüm şişelerinin kapaklarındaki baskılar özellikle farkl şekillerde tasarlanmadılarsa simetriktir.• Parfümlerin seri numaraları hem şişenin üzerinde hem de kutusunda olmalıdır.Kaynak:milliyet.com.tr