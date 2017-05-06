Sahte parfümü anlama tüyoları!

• Orijinal parfümlerin kutuları parfüm şişesinin zarar görmesini engelleyecek şekilde ve beyaz kartondandır. Gri renkli kartonlar veya düzensiz karton kutuları almayın.
• Ünlü markalar ürünlerinden fazla renklendirici kullanmaz. Bu sebeple parfümler soluk renklidir. Fazla canlı ve çok renkli parfümler muhtemelen sahtedir.
• Orijinal parfüm şişelerinin kapaklarındaki baskılar özellikle farkl şekillerde tasarlanmadılarsa simetriktir.
• Parfümlerin seri numaraları hem şişenin üzerinde hem de kutusunda olmalıdır.
Kaynak:milliyet.com.tr