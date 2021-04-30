Temmuz ayında çıkardığı single’ı “Kill Em” ile Türkiye listesinde zirveye çıkan, dünya listesinde de kendisine yer bulmayı başaran, son dönemin yükselen DJ/prodüktörü Sait Esmeray ve dünyaca unlu güzel sanatçı Otilia ortak projede buluştu.
Çekimleri Romanya da gerçekleştirilen “Tu Locura” adlı şarkının video klibi’nin Mayıs ayının ilk haftası yayınlanması bekleniyor.
Sait Esmeray ve Otilia yılın düeti “Tu Locura"
Sait Esmeray ve Otilia düeti "Tu Locura” adlı şarkının video klibi’nin Mayıs ayının ilk haftası yayınlanması bekleniyor.
30.04.2021 23:15 Kültür-Sanat