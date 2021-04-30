Sait Esmeray ve Otilia yılın düeti “Tu Locura"

Temmuz ayında çıkardığı single’ı “Kill Em” ile Türkiye listesinde zirveye çıkan, dünya listesinde de kendisine yer bulmayı başaran, son dönemin yükselen DJ/prodüktörü Sait Esmeray ve dünyaca unlu güzel sanatçı Otilia ortak projede buluştu.Çekimleri Romanya da gerçekleştirilen “Tu Locura” adlı şarkının video klibi’nin Mayıs ayının ilk haftası yayınlanması bekleniyor.