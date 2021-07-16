"Saklı" dizisi sete çıktı!

Merakla beklenen projenin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. Senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Can Teker ile birlikte yaptığı Saklı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar’a Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncuların eşlik ettiği ‘Saklı’ setinden yayınlanan ilk kare kısa sürede büyük ilgi topladı.‘Saklı’nın adapte edildiği The Affair dizisi 2012’de Showtime’da yayınlanması ile birlikte tüm dünyada çok yoğun ilgi ve merakla karşılandı. Bölümlerin karakterler üzerinden iki farklı bakış açısı ile anlatılması dizinin hikayesi kadar anlatım tarzı ile de çok ses getirdi.Aynı anda farklı bakış açılarının insanların hayatlarını ne denli değiştirdiğine şahit olacağımız, çarpıcı hikaye kurgusuyla izleyicileri derinden etkileyecek ve kendi değer yargıları ile gerçeği bulma arayışı sunacak dizi, İspanya’dan sonra ilk kez Türkiye’de yapılan adaptasyonla seyirciyle buluşacak.