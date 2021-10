"Saklı" için geri sayım başladı!

"Saklı”, çok yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı “Saklı” sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.Yüksek tempo ve şehvetli bir aşkın heyecanını yaşatacak olan “Saklı" da farklı bakış açılarından anlatılan hikâye izleyenlere yeni bir izleme deneyimi sunuyor. Cesur anlatım dili ile öne çıkan, sürükleyici yapısı ile merak uyandıran “Saklı”, izleyiciyi hikâyenin derinliklerine çekip, her bakış açısıyla empati kurduracak. “Saklı” izleyicilerine sıra dışılığın zevkini vadediyor.Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar’a Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncuların eşlik edeceği dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda Deniz Akçay otururken, ikinci yönetmenliği Can Teker, görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer, yapımını ise MAY Productions üstleniyor.