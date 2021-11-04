"Saklı"dan ses getiren fragman!

“Saklı”, 23 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak. İki evli insanın yasak aşkını, karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı “SAKLI”, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi, her hikayede anlatılan farklılıklar ve polisiye yönüyle de izleyiciyi peşinden sürüklüyor.Ve izleyiciye soruyor:“Saklı” haz mı?“Saklı” sadakat mı?Gerçek, Farklı Bakış Açılarında “Saklı”Ortada suçlanacak biri varsa herkes kendi doğrularını hatırlar.Tutkulu bir yasak aşk, gizemli bir cinayetin soruşturması, ve tüm bu olayları karakterlerin farklı bakış açılarından anlatan “Saklı, izleyiciyi bir aldatma hikayesinin çok ötesine taşıyacak.Herkesin doğruları başkadır oysa gerçek bir tanedir.Ana karakterlerin bakış açındaki farklılık, seyirciyi şaşırtan ve hayret verici bir deneyime sürükleyecek. Bu kışkırtıcı drama bir yasak aşkın taraflarının yaşadıklarını anlatmanın yanı sıra, bir cinayetin sırlarını da tek tek açığa çıkartıyor.Polisiye yönüyle de öne çıkan “Saklı"nın fragmanı, gerçekleri farklı bakış açılarından izlemenin sarsıcı gücünü de yansıtıyor.