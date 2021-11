Saklı'nın jenerik müziği Sena Şener'den

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin yeni özel yapımı “SAKLI”nın, başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı “SAKLI” sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek, izleyiciye çarpıcı bir ilişki ve gerilim dolu bir cinayet hikayesi sunuyor. SAKLI, 23 Kasım’da tüm bölümleriyle birlikte yayında olacak.Ozan (Fırat Çelik) ve Aslı’nın (Hazar Ergüçlü) yaşadığı tutkulu yasak ilişkiyi gizemli bir cinayet soruşması çerçevesinde ve farklı bakış açılarıyla anlatacak olan “SAKLI”nın jenerik müziği, sevilen sanatçı Sena Şener tarafından diziye özel hazırlandı.Sena Şener, “SAKLI” dizisine özel olarak hazırladığı beste için çalışırken hissettiği duyguları şu sözlerle anlattı: “SAKLI” farklı derinlere inmemi sağladı. Görsel ve işitsel üretim dünyalarının aynı duyguları plansızca anlatmak üzere buluşması ve üretimlerin kendiliğinden üst üste uzanması. Farklı derinlerin birbiriyle örtüşmesi. Karanlık ve çıplak derinler birbirinden farksızdır.”Saklı duyguları açığa çıkaran güçlü sahnelerden oluşan jenerik videosu, Sena Şener’in etkileyici yorumuyla birleşiyor. Başarılı jeneriği ile soluksuz izlenecek bir dizi olacağını şimdiden kanıtlayan “SAKLI”, güçlü hikayesi, dinamik yapısı ve özgün kurgusuyla unutulmaz bir dizi olma vaadinde bulunuyor.Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar’a Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset, Emre Karayel gibi değerli oyuncuların eşlik edeceği dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda Deniz Akçay otururken, ikinci yönetmenliği Can Teker, görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer, yapımını ise MAY Productions üstleniyor.