"Saklı"nın yayın tarihi belli oldu!

"Saklı”, 23 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak. İki evli insanın yasak aşkını, karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizinin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor. MAY Productions imzalı “Saklı” sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.“Saklı” ilk sezonun tüm bölümleri ile 23 Kasım’da yayında!Tutkulu bir yasak aşk, bir cinayet, gizemler ve tüm bu olayların içinde karakterlerin farklı bakış açılarını anlatan “Saklı”, izleyiciyi bir aldatma hikayesinin çok ötesine taşıyacak. Karakterlere dair ipucu veren etkili afişi ile izleyicinin merakını yükselirken, 23 Kasım’da Saklı’nın tüm bölümleri ile yayınlanacağının açıklanması da sürükleyici hikayesi ile dizinin bir solukta bitirileceğinin sinyallerini veriyor.Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar’a Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset, Emre Karayel gibi değerli oyuncuların eşlik edeceği dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda Deniz Akçay otururken, ikinci yönetmenliği Can Teker, görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer, yapımını ise MAY Productions üstleniyor.