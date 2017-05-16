Salma Hayek: Seks bombası imajından kurtuldum

Salma Hayek, verdiği bir röportajında “Artık seks bombası imajından kurtuldum" dedi.

Dünya Magazin - 16 Mayıs 2017 23:59
Salma Hayek: Seks bombası imajından kurtuldum
Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Rhapsody Dergisi’ne verdiği röportajda kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini ilan etti.

50 yaşındaki aktris, “Artık seks bombası imajından kurtuldum. Her zamankinden daha çok teklif alıyorum. Aktrisler için 30 yaş sonrası oynayabileceğiniz roller çeşitleniyor. Halimden çok memnunum” derken, artık birçok rolünün kendisine özel yazıldığını ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.

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