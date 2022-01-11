Samet Kurt'tan Diyar Pala ile sürpriz düet projesi!

Başarılı şarkıcı Samet Kurt birkaç ay önce Eva Records etiketi ile ilk tekli çalışması 'Eyvah Eyvah' ı yayınlamıştı.Tik Tok ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında oldukça ilgi görüp paylaşılan Samet Kurt, yaptığı her şarkıyla liste başı olan,son olarak 'Benden Uzak Ol' hitiyle 50 milyondan fazla dinlenen ünlü rapçi Diyar Pala ile oldukça iddialı bir düet hazırladı.Söz ve müziği Samet Kurt'a , düzenlemesi İlkan Günüç'e ait 'Seviyorsun Sende' de bir araya gelen ikili Emre Alev yönetmenliğinde çekilen video klipte birbirinden renkli sahnelere yer verdiler.Samet Kurt & Diyar Pala düeti 'Seviyorsun Sende' Eva Records etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.