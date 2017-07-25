UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, 6 maçla başladı. Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0
AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2
FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3
DHA
Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynandı
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı.Futbol - 26 Temmuz 2017 00:01
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi
FUTBOL HABERLERİ
- İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu!
- Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
- Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...
- Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in birinci yardımcısı oldu
- Fenerbahçe'de Mauricio Isla 3 yıllık imzayı attı
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Galatasaray 1-1 Östersunds
- Cenk Gönen, resmen Malaga'da
- Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı!
- Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı