Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynandı

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı.

Futbol - 26 Temmuz 2017 00:01
Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, 6 maçla başladı. Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0

AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2

FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3


DHA
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