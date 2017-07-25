Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynandı

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı.

Futbol - 26 Temmuz 2017 00:01

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, 6 maçla başladı. Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.



Alınan sonuçlar şöyle:



Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0



Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0



AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2



FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2



Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0



Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3





DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.