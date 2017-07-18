Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşlarında, bugün oynanan maçlar tamamlandı.

Futbol - 18 Temmuz 2017 23:47

Sonuçlar ışığında bir üst tura yükselen takımlar; Astana, BATE Borisov, Vardar Skopje, Qarabağ, Rijeka, Hafnarfjordur ve Partizan oldu.



Günün sonuçları şu şekilde;



Astana 1-1 Jurmala (İlk maç: 1-0 Astana)



Alashkert 1-3 BATE Borisov (İlk maç: 1-1)



Vardar Skopje 3-1 Malmö (İlk maç: 1-1)



Samtredia 0-1 Qarabağ (İlk maç: 5-0 Qarabağ)



The New Sainnts 1-5 Rijeka (İlk maç: 2-0 Rijeka)



Vikingur 0-2 Hafnarfjordur (İlk maç: 1-1)



Podgorica 0-0 Partizan (İlk maç: 2-0 Partizan)



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu, yarın oynanacak 10 maçla birlikte tamamlanacak.



DHA

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