Sonuçlar ışığında bir üst tura yükselen takımlar; Astana, BATE Borisov, Vardar Skopje, Qarabağ, Rijeka, Hafnarfjordur ve Partizan oldu.
Günün sonuçları şu şekilde;
Astana 1-1 Jurmala (İlk maç: 1-0 Astana)
Alashkert 1-3 BATE Borisov (İlk maç: 1-1)
Vardar Skopje 3-1 Malmö (İlk maç: 1-1)
Samtredia 0-1 Qarabağ (İlk maç: 5-0 Qarabağ)
The New Sainnts 1-5 Rijeka (İlk maç: 2-0 Rijeka)
Vikingur 0-2 Hafnarfjordur (İlk maç: 1-1)
Podgorica 0-0 Partizan (İlk maç: 2-0 Partizan)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu, yarın oynanacak 10 maçla birlikte tamamlanacak.
DHA
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşlarında, bugün oynanan maçlar tamamlandı.Futbol - 18 Temmuz 2017 23:47
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