Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine ait olan bu anonim türkü şu anda Tiktok'ta 470 milyon görüntülendi ve Youtube’da da günlerce trendlerde kaldı. Sosyal medya üzerinden sayısız beğeni ve video aldıklarını söyleyen Elif Buse Doğan, 'Özellikle öz müziğimizin, türkülerimizin trend olması ve z kuşağının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti' diye konuştu.
'Samsak döveci' 470 milyon görüntülendi...
Her pazar TRT Müzik’te 'Nefesten Sese' isimli müzik eğlence programını sunan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı, birlikte seslendirdikleri 'Samsak Döveci' isimli eserle rekora imza attı... Türkü birçok sosyal medya platformunda fenomen oldu.
07.04.2022 11:46 Kültür-Sanat
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine ait olan bu anonim türkü şu anda Tiktok'ta 470 milyon görüntülendi ve Youtube’da da günlerce trendlerde kaldı. Sosyal medya üzerinden sayısız beğeni ve video aldıklarını söyleyen Elif Buse Doğan, 'Özellikle öz müziğimizin, türkülerimizin trend olması ve z kuşağının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti' diye konuştu.