"Samsak Döveci" tüm dijital platformlarda yayında

Yıllar önce Serkan Çağrı’nın da üyesi olduğu Grup Laçin tarafından yayınlanan türkü Serkan Çağrı’ nın türküyü program repertuarına alarak “Nefesten Sese Orkestrası” yla yeniden yorumlaması sonucu sosyal medyanın gözdesi haline geldi. Özellikle sözleri itibariyle dillere olduğu kadar akıllara da yer eden türkü kısa sürede 500 milyona yakın etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının esprili uyarlamalarına konu oldu.Özellikle genç kuşak sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken türkü, gençlerimizin türkülerimize yeniden merak duymasını sağladı. Türküye gösterilen bu ilgi, bu yazın popüler parçasının "Samsak Döveci" olacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.Langıdı lang lang langıdı lang langSamsak döveciGümbüdü gümbam gümbam gümbamEbe gümeciEbelerin ilacıdır ebe gümeciUyuz eşek yoncasıdır ebe gümeciEbe gümecini toplayalımLazım olur saklayalımLazım olur saklayalımArdımıza bile bakmayalımLangıdı lang lang langıdı lang langSamsak döveciGümbüdü gümbam gümbam gümbamEbe gümeciEbelerin ilacıdır ebe gümeciUyuz eşek yoncasıdır ebe gümeciEbe gümecini pişirdimYedim yedim karnımı şişirdimYedim yedim karnımı şişirdimKomşuları başıma üşürdümLangıdı lang lang langıdı lang langSamsak döveciGümbüdü gümbam gümbam gümbamEbe gümeciEbelerin ilacıdır ebe gümeciUyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci