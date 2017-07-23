Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincileri belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Diğer Sporlar - 23 Temmuz 2017 12:22
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincileri belli oldu
Türk ve yabancı toplamda 2 bin 338 (147) yüzücünün iki kıta arasında kulaç attığı organizasyonu erkeklerde 50.58'lik derecesi ile Rus yüzücü Evgeny Elisev kazanırken kadınlarda ise 54.57'lik derecesi ile Rus yüzücü Kristina Kochetkova birinciliğe ulaştı.


DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Judoda bronz madalya
  • Sezgin, bronz madalya kazandı!
  • Teniste derbi İpek Soylu’nun...
  • Çağla, Bükreş Açık'tan elendi
  • Olimpiyat Oyunları başladı
  • Çağla, geriden gelerek kazandı
  • İkiz başpehlivanların hedefi
  • Başpehlivan İsmail Balaban oldu!
  • Roger Federer tarih yazdı!
  • Kırkpınar’da final belli oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ünlü çift kuralı yine bozmadı!
  • Alişan'dan eleştirilere sert yanıt!
  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden evleniyor! İşte tarih..
  • Acun Ilıcalı'dan Yıldız Tilbe itirafı!
  • '3 Adam'dan açıklama var!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Harun Kolçak'a veda
  • Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a tepki
Ünlü çift kuralı yine bozmadı!