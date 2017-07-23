Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın birincileri belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29'uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Diğer Sporlar - 23 Temmuz 2017 12:22

Türk ve yabancı toplamda 2 bin 338 (147) yüzücünün iki kıta arasında kulaç attığı organizasyonu erkeklerde 50.58'lik derecesi ile Rus yüzücü Evgeny Elisev kazanırken kadınlarda ise 54.57'lik derecesi ile Rus yüzücü Kristina Kochetkova birinciliğe ulaştı.





DHA

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