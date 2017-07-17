Samsung'un yeni telefonu Galaxy C10 görüntülendi!

Samsung'un adından hiç bahsetmediği yeni telefonu Galaxy C10 ilk kez görüntülendi! Sızan prototip fotoğrafı çift kameraya işaret ediyor.

Teknoloji - 17 Temmuz 2017 20:24
Samsung'un yeni telefonu Galaxy C10 görüntülendi!
Samsung henüz hiç bir çift kameralı bir telefon piyasaya sürmedi. Galaxy S8'in markaya ait ilk çift kameralı telefon olması bekleniyordu, hatta cihazın erken prototipleri arasında çift kameralı sürümler de bulunuyordu, ancak son sürümde cihaz tek kamera ile karşımıza çıktı.

Son bir kaç ay içerisinde, bir biriyle tutarlı bir çok söylentide Galaxy Note 8'in çift kamera sahibi olacağını duyduk. Ancak görünüşe bakılırsa sırada bekleyen bir kaç orta menzilli telefon da çift kameraya sahip olabilir.


Samsung, 2017'de Çin piyasası için Galaxy J7'nin özel bir sürümünü yayınlaması bekleniyor. Bu cihazın da çift kameralı arka yüzünün fotoğrafları sızmıştı.

Bazı raporlara göre Galaxy C7'de çift kamera sistemine sahip olacak, hatta bazı söylentiler Galaxy C10'unda bu yeni teknolojiye sahip olacağını söylüyor. Bugün sızan birkaç fotoğraf cihazın çift kameraya sahip olacağını doğruluyor, ancak telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

Kaynak: chip.com.tr
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Bağlantılar: Samsung, Galaxy C7

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