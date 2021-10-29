'Sana Söz' Çarşamba günü başlıyor!

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi ‘Sana Söz’, Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.Dizinin kadrosunda; Serkan Altunorak, Ayça İnci, Hivda Zizan Alp, Orhan Güner, Ferhat Baynal, Yaşar Aydınoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Selin Genç, Selda Güldükoğlu ve Ali Önsöz gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir, intihara sürüklenir, hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol savaşmaktır.