"Sana Söz" ikinci bölümüyle bomba gibi geliyor!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak.Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten’in yaşam mücadelesi devam etmektedir. Bora’nın avukatlığını kocası Erdem Karaca’nın almasıyla kendini ihanete uğramış gibi hisseden Elif, biraz soluklanmak için çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulur. Elif’in ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amiri Ömer Duran ve ekibi gelir.İş insanı ve Bora’nın babası olan Rıza Demircioğlu, Elif’in Ayşe Erten vakasını programında işlemesi için kanala baskı yapar. Ancak Elif bunu reddederek kendisinin bulup ihbar ettiği cinayet vakasını programına taşır. Maktul Adem Çelik’in ailesinin programa konu olmasıyla beraber Ömer ve Elif’in yolları yine aynı hedef üzerinde kesişir; Adem Çelik’i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora’nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...