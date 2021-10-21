"Sana Söz"ün afişi yayınlandı!

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz’ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz’ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.‘Sana Söz’ nefes kesen hikayesi ile yakında Star’da.