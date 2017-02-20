Sanal gerçeklik alanında yerli markalar yolda!

Teknoloji - 20 Şubat 2017 14:22

Türkiye’de ve dünyada türünün ilk örneği olan VR1 BAU’nın ilk yılının kutlandığı etkinlikte, sanal gerçeklik alanında dünyadaki ve Türkiye’deki yenilikler, VR1 BAU’nun İstanbul’da gerçekleştirdiği sanal gerçeklik projeleri, 2016 yılının istatistikleri ve 2017 hedefleri paylaşıldı. Sektörde yer alan firmaların temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte katılımcılar sanal gerçeklik projelerini deneyimleme şansı da buldu.VR1 BAU’nın dününü, bugününü ve geleceğini DHA’ya anlatan VR1 BAU Laboratuvarı Yönetim Kurulu Üyesi Güven Çatak, “Geçen yıl ‘Bu sefer geç kalmadık’ sloganıyla açılmıştık. Bu sene yapacağımız özellikle oyun ve eğitim uygulamalarından yerli markalar çıkacağına inanıyoruz. Hatta sadece yerelde kalmayıp dünyaya da açılmak istiyoruz. Dünyayla aynı anda çalışmaya başladığımız bir alan olduğu için bu tip ürünlerin bu laboratuvardan çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.İlk başta bu teknolojiyi insanlarla tanıştırmak istediklerini söyleyen Çatak, “Çünkü bu, deneyim üzerine kurulu bir teknoloji, anlatmak yetmiyor denemek gerekiyor. Sadece genç, tasarımcı, geliştirici, sanatçı arkadaşlar değil sektörün de ilgisini çeken bir teknoloji oldu ve birçok firmayı burada ağırladık” dedi.Sektörün bu alanda birçok şey yapmak istediğini ancak teknolojinin çok yeni olduğunu ve sabır gerektirdiğini belirten Çatak, “Bu teknoloji şu anda tüketiciye istenilen ölçüde ulaşmış değil. Geçtiğimiz yıl daha çok araştırma geliştirme üzerineydi ancak bu yıl sanal gerçeklikle ilgili ürünlerin tüketici ile buluşacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.VR ürün projelerinin daha çok hangi alanları kapsayacağı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çatak, “Oyun sektöründe çok fazla yeni proje ortaya çıkacak. Facebook bu alana yatırım yapan önemli markalar arasında. Sosyal medyada da bu konuda çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz. Eğitim alanında ise sanal gerçeklik ürünleri fazlaca kullanılacak gibi görünüyor. Bu teknolojinin eğitimde fırsat eşitliğine çözüm olarak sunulabileceğini düşünüyoruz. Tabii öncelikle bu teknolojinin yayılması ve ucuzlaması gerekiyor” diye konuştu.Geçtiğimiz yıl boyunca geliştirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Çatak şunları söyledi:“Eğlence sektörüne giren oyunlaştırma projeleri var. Araştırma geliştirme projeleri var. Mesela fobi tedavisi üzerine çalışılan bir proje var. Dil eğitimi üzerine bir proje var. Sanal gerçekliğin özellikle uzaktan eğitimde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Bağcılık eğitimi üzerine bile bir projemiz var. 2016 yılı daha çok bir komite kurmak, insanları bu teknoloji ile tanıştırmak ve eğitimler vermekle geçti. Bu sene ise VR1 BAU üretim bandına dönüşecek. 2017’nin, daha fazla projenin ve başarı hikayesinin ortaya çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz.”