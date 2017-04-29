Sanat Dünyamızdan 150 Eser!

Sanat Dünyamızda yer edinmiş usta ve genç sanatçıların yer aldığı 150 eser Galeri Eksen’de izleyicisiyle buluşuyor.

Kültür-Sanat - 29 Nisan 2017 10:45
Sanat Dünyamızdan 150 Eser!
Sergide; Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın ressamlarından Fürumet Tektaş, bilindik çalışmalarının dışında Turgut Minez, Avni Memedoğlu, Muhsin Kut, Burhan Uygur, Engin Yontunç, Jale Yılmabaşar, Alp Bartu, Mustafa Ayaz, Cevat Dereli, Abidin Dino, Avni Arbaş, Selim Turan, Güzin Tangör, Nebahat Karyağdı, Azat Yeman, Barış Kara, Çağdaş Erçelik, Aylin Örücü, Ievgen Petrov, Nedret Pekcan, Mustafa Rüçhan, Ali Kotan gibi pek çok değerli sanatçıların eserleri görülebilecek.

Türk sanatının önemli isimlerinin yer aldığı karma sergi 3 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Galeri Eksen’de ziyaretçilerini bekliyor.

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