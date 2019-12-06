Söz ve müziği Sancak'a ait olan şarkıda, ritmik melodisi ve dile dolanan güçlü nakaratıyla bir aşk hikayesi anlatılıyor. Şarkının düzenlemesini Dirty Beatz, Mix ve Mastering’i çalışmasını ise Buğra Kunt yaptı. İnat’ın klibi Oğuzhan Ejdderoğlu yönetmenliğinde çekildi.Konserlerine aralıksız devam eden Sancak’ın yeni teklisi İnat’ın klibi yayınladığı gün YouTube trendlerde yerini aldı.Sancak, Türkiye'nin en sevilen pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 2007 yılında internet üzerinden yayınladığı şarkılar büyük ilgi gördü. Sancak, 2008'den beri kendine özgü şarkı ve vokal tarzıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. "Yağmur", "Cennet", "Korkma Söyle" adlı şarkıları Youtube'da 250 milyondan fazla görüntülendi. 2018 Haziran'da, "Gözyaşı"albümü yayınladı. Albüm, kısa zamanda 2018'in en popüler albümlerinden biri haline geldi ve dijital müzik servisleri listelerinde üst sıralarda yer aldı.