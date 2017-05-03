Sandra Kubicka, Eva Marcela ve Carla Medina sahilde...

Dünya Magazin - 03 Mayıs 2017 18:10

Polonyalı model Sandra Kubicka kırmızı bikinisiyle kumsalda tüm dikkatleri üzerine çekti.Meksikalı sunucu ve oyuncular Eva Marcela ve Carla Medina kendilerini sahillere attı. Bol bol denize giren ünlü ikili bol bol sohbet etti.