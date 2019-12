Şanışer’e Sezen Aksu'dan tam destek…

2018 yılında Sezen Aksu’nun, Şanışer’ in internet üzerinde yayınladığı şarkıları dinlemesinin ardından iki sanatçının tanışması ile düet fikrinin hayata geçtiğini belirtilirken, söz ve müziği Şanışer’e ait olan şarkının kaydı Stüdyo Lonca’da yapıldı.Şanışer’in imzasını taşıyan şarkının aranjesini Murat Acar ve Sarp Palaur yaparken, şarkının kemanlarını ünlü müzisyen Onno Tunç’ un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı. Şanışer, şarkıyı en ince detayına kadar nakış gibi işlediklerini ve bu yüzden kapağının da orijinal olması için dünyaca ünlü çizgi roman ve illüstrasyon sanatçısı Kenan Yarar ile çalıştıklarını belirtti.Şanışer feat Sezen Aksu “Kara Geceler” dijital platformlarda çıktığı an itibariyle liste başında ve sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi.İnançlarıma zorlu yolum gömülüKaranlık...Korkmuyorum, kokluyorum ölümüKokluyorum ölümüDevletler yıkılıyor benKanayan ellerimle tekrar yokluyorum ölümüŞakaklarından vuruyorum kinimiAvam, legal haplar...Yutuyorum biriniYazıp uyutuyorum kinimi"Gülümse geçer" diyorlarKüfredesim geliyor, tutuyorum dilimiYutuyorum birini, içime pek sinmiyorUyutuyorum kinimi, içimde sessiz bi' yolDerdim eksilmiyor, nasıl bi’ zaman bu?Doğru kimsenin umurunda değil ama sorsan herkes Rap dinliyorAdil olmak sade şarkılara fiilHatta an gelir çare olmaz sancılara şiirArtık tek umursadığımız artı para şekil çünküKendimize tapıyoruz, tanrılara değilKara Geceler, kara gecelerBozulur acılar yavaş yavaş...Bozulur hecelerAcı yine bana düşerŞimdi, bulutlanmış soğuk havalar yorgunÇok kavga ettim soruna falan doydumDöktü yoluma yalan soysuz,Bilmedim koruma makam koltuk,Bu yüzden ödedim boyuma kadar borcuOlsun! Olsun divanelerin onurHüzündür bizimki gibi hikâyelerin sonuCihan öyle adaletsiz bir cenk meydanıdır kiZaferler kumandanın, ölümler piyadelerin olurİnsan en yakınından yenilir sevince,Bu yüzden gönlüm artık mesafeleri korur (Bütün ifadeleri sorun)Kalbimi kıranlardan özür beklemem zaten hep bi' bahaneleri olurGeçmiş kendimle hep mücadele bi' ömürBaşarmak önemli değil, denemek bi' onurÇirkin şeyler yaşamaktan korkmamÇünkü güzel şarkıların genelde çirkin hikâyeleri olurKara Geceler, kara gecelerBozulur acılar yavaş yavaş...Bozulur hecelerAcı yine bana düşerSöz & Müzik: Sarp Palaur