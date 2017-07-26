Ünlü oyuncu Cem Gelinoğlu’nun canlandırdığı ve şansızlıklarıyla tüm mahalleye nam salmış ‘Sebahattin’ karakterinin başından geçen olayların trajikomik bir dille anlatıldığı ‘Şansımı Seveyim’in yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ferhat Ergün kaleme aldı.
25 Ağustos'ta Vizyonda
25 Ağustos’ta vizyona girecek olan ve bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkların anlatıldığı ‘Şansımı Seveyim’in fragmanı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, Youtube’de kısa sürede 810 bin üzerinde izlenerek trend listesinde 1. sıraya yerleşti.
Hikaye
‘Şansımı Seveyim’ filminde şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), yıllar sonra büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır? Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir. Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.
'Şansımı Seveyim'in Afişi görücüye çıktı
Yapımını ‘TAFF’ın üstlendiği başrollerini Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer’in paylaştığı komedi filmi ‘Şansımı Seveyim’in afişi görücüye çıktı.Sinema - 26 Temmuz 2017 12:45
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