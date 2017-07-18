'Şansımı Seveyim'in Fragmanı görücüye çıktı

Başrollerini Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer’in paylaştığı ‘TAFF’ yapımı komedi filmi ‘Şansımı Seveyim’in fragmanı görücüye çıktı.

Sinema - 18 Temmuz 2017 18:55

Çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında yaklaşık 1 ay sürede tamamlanan ‘Şansımı Seveyim’ filminin yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ferhat Ergün kaleme aldı.



25 Ağustos'ta Vizyonda



25 Ağustos’ta seyirciyle buluşacak olan ve bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkların çok farklı bir dille anlatıldığı ‘Şansımı Seveyim’in fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.



‘Şansımı Seveyim’ filminde şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), yıllar sonra büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır? Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir. Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.

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