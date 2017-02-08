Saraydan güzellik reçetesi!

Yüzyıllar önce keşfedilen formüllerle ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz...

Güzellik - 08 Şubat 2017 11:57

Saraydan güzellik tarifleri



Baş yumağa: Yazmalarda saçlar için hazırlanan karışımlardan biri 'Baş yumağa' olarak kaydedilmiş. Bu formülde hatmi ve ebegümeci yanında nilüfer, menekşe, gül gibi güzel kokulu çiçekler, haşhaş kabuğu gibi yumuşatıcı, papatya gibi onarıcı bitkiler de yer alıyordu. Bu bitkiler haşlanıp süzülüyor ve saç yıkandıktan sonra bu sularla çalkalanıyordu. Tarifi şöyle: 20 dirhem nilüfer, 20 dirhem hatmi yaprağı, 20 dirhem benefşe (menekşe), 20 dirhem ebegümeci, 20 dirhem Kışr-ı haşhaş'ı (haşhaş kabuğu) kaynatup suyun alalar, baş yuyalar.



El ve Yüz bakımı için kayısı çekirdeği yağı: Kayısı çekirdekleri kabaca parçalanır, üstünü biraz geçecek kadar iyi su konur ve hafif ateşte kaynatılır. 15 dakika kaynatıldıktan sonra bir kenara alınır ve soğuyana kadar üstü kapalı olarak beklenir. Sonra ince tülbent bezinden süzülür. Bu sulu çözeltiye, çözelti miktarınca zeytinyağı konulur ve hafif bir ateşte suyu bitene kadar pişirilir. Bu yağ el ve yüz bakımı için kullanılır. Özellikle hamamdan çıkılınca yüze ve ellere sürülür.



El güzelliği için: Akıkarha (nezle otu), kabaca dövülür susam yağı ile kaynatılıp süzülür. Bu yağ ellere sürülür masaj yapılır. Buna 1 ay devam edilirse eller güzelleşir.



Güneş yanığı için: Güneş yanığı izlerini, kalıntılarını giderip rengini güzelleştirmek için üç yol var. Sırayla şöyle: Birincisi yumurta akı ve gül suyu karıştırılıp bir havluyla sürülür. İkincisi, bezr katuna luabı, üstübeç gülsuyuna katıştırılır ve sürülür. Üçüncüsü, bezr-i kutna; pire otu tohumu özleştirilip sürülür.



Beyaz krem: Bir ölçek balmumu, bir ölçek evde hazırlanmış gülyağı, bir ölçek gülsuyu temin edilir. Balmumu hafif eritilir ve içine gülyağı konup hızla karıştırılır. Buna ısıtılmış gülsuyu karıştırılarak ilave edilir. İyice karıştırdıktan sonra soğumaya ve katılaşmaya bırakılır. Sonra sabah akşam yüze sürülür.

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