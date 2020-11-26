Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim!

Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısının sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Evcimik, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordum. Hiç pişman değilim" dedi.

26.11.2020 19:30 Magazin

Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim! Yonca Evcimik, toplumsal olaylara değindiği 'Ayıp Şeyler' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Fakat şarkı, sözlerinde cinsiyetçi ifadeler geçtiği iddiasıyla sosyal medyada topa tutuldu. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Yonca Evcimik bir açıklama yaparak kendini savundu.

Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Ahlaksızlık almış başını gitmiş

Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allahı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat

belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey hey hey heyler

Hanımlar beyler

Bu kadar olmaz

Bunlar ayıp şeyler

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