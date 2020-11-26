Yonca Evcimik, toplumsal olaylara değindiği 'Ayıp Şeyler' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Fakat şarkı, sözlerinde cinsiyetçi ifadeler geçtiği iddiasıyla sosyal medyada topa tutuldu. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Yonca Evcimik bir açıklama yaparak kendini savundu.
Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.
ŞARKININ SÖZLERİ
Ahlaksızlık almış başını gitmiş
Dünyanın çivisi çıkmış mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allahı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey hey hey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler
Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim!
Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısının sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Evcimik, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordum. Hiç pişman değilim" dedi.
26.11.2020 19:30 Magazin