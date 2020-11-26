Şarkı sözleriyle tepki toplayan Yonca Evcimik'ten ilk açıklama: Hiç pişman değilim!

Yonca Evcimik, toplumsal olaylara değindiği 'Ayıp Şeyler' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Fakat şarkı, sözlerinde cinsiyetçi ifadeler geçtiği iddiasıyla sosyal medyada topa tutuldu. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Yonca Evcimik bir açıklama yaparak kendini savundu.Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım. Bak konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.Ahlaksızlık almış başını gitmişDünyanın çivisi çıkmış mahvedilmişEdep ahlak terbiye yerlerdeNamusum acaba kimlerin elindeAllahı para olmuş hepsininAma bu özgür irade yine de hep seninErkeklerin her zaman hedefi belliAma kadının fendi erkeği yendiAmcaların kolunda cillop çıtırlarHepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlarTamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakatbelki kıza bakınca kendi kızını hatırlarBaylar ve hanımlarEzilen ve ezdiren kadınlarÜstümüze gelen tüm adımlarOnlar erkek değil apaçık çoğu hadımlarBaylar ve hanımlarEzilen ve ezdiren kadınlarYaptıklarınız sizi tanımlarArtık silkelenin hadi kendinize gelinHey hey hey heylerHanımlar beylerBu kadar olmazBunlar ayıp şeyler