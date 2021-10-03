Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Londra'ya taşınıyor!

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.Müzik çalışmaları için Londra’ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin kira ödüyor. Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.[Kaynak: hurriyet.com.tr]