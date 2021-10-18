Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı
Seslendirdiği şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18.10.2021 15:43 Magazin
Exxen platformunda yayınlanan O Ses Türkiye Rap'te jüri üyeliği yapan Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan havalimanında gözaltına alındı. İfadesi alınan rapçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.