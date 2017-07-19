Sarkık ciltlerin bitkisel düşmanı: zerdeçal

Eğer sağlıklı olayım, olduğumdan genç görüneyim diyorsanız bitkisel kökenli tedavileri hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Bu bitkilerden biri de kesinlikle zerdeçal.

Güzellik - 19 Temmuz 2017 21:01
Sarkık ciltlerin bitkisel düşmanı: zerdeçal
Kadınların “altın toz” diye nitelediği zerdeçal, “antioksidan” özellikleri olan bir bitki kökü. Antibakteriyel ve arındırıcı özellikleri var. Yüzü mükemmel olarak temizleyen zerdeçaldan cildi kolay gerginleştiren maske elde ediliyor.
Hazırlanışı

Bir çay kaşığı zerdeçalı, 1 kahve kaşığı bal ile karıştırın ve yüzünüze maske yapın. Haftada bir kez mutlaka uygulayın. Kısa süre içinde lekelerde azalma, kırışıklıkların gerginleşmesi sizi şaşırtacak. (Kaynak: kadinveguzellik.com)
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