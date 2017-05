Sarkma estetiği!

İnsan derisinin esneklik payının oldukça yüksek olmasına karşın, aynı adaptasyonu hızlı kilo verme durumlarında sağlayamayan vücut için sunulan ameliyat seçeneği oldukça popüler.

Özellikle son dönemlerde sıkça karşılaşılan tüp mide ve mide küçültme ameliyatlarından sonra vücudun çeşitli bölgelerinde sarkmaların meydana geldiğini dile getiren Atakan, bu sarkmaların başlıca karın ve çevresinde, meme, bacak, popo, kol, boyun ve yüz bölgelerinde olduğunu söyledi.



Sarkma Estetiği hakkında bilgi veren Op. Dr. Zafer Atakan, "Nasıl kilo vermeden önce giydiğiniz kıyafetler kilo kaybından sonra üzerinize bol geliyorsa, vücutta da benzer bir durum söz konusu diyebiliriz. Hızla kilo alıp veren kişiler sıkça vücutlarında oluşan çatlaklardan, derilerindeki gevşeme ve sarkmalardan şikâyetçi olmaktadırlar. Her geçen gün gelişen teknoloji ile estetik cerrahi istenmeyen, sağlıksız ve göze hoş gelmeyen sarkmalardan kurtulmak için çeşitli yeni cihazlar ve cerrahi yöntemler sunmaktadır. Bu operasyon ve yöntem grubuna sarkma estetiği denmektedir" diye konuştu.



"Her iki cinsiyette ciddi miktarda kilo kayıplarından sonra benzer deformasyonlar gözlemlenmektedir" diyen Op. Dr. Atakan sözlerine şöyle devam etti:



"Vücudumuzun her bölgesi eşsiz olduğundan dolayı kilo kaybıyla oluşan sarkmalar ve deformasyonlar da bölgeden bölgeye ve kişiden kişiye değişmektedir. Sarkma estetiği bu deformitelerin başında karnın ön bölgesinde göbek altında derinin toplanması ve sarkması, bel ve sırt bölgesinde kese oluşumu ve deri altı yağ dokusu fazlalıkları gözlemlenmektedir. Bunların yanı sıra göğüslerde meme ucunun yer değiştirmesi, yerçekimi kuvvetine bağlı olarak göğüslerin aşağı ve yanlara doğru sarkması ve yassılaşması, vücut ölçülerine göre göğüslerin büyük veya küçük olarak orantısız olması ve zaman zaman asimetrik göğüsler oluşabilir. Yüz ve boyun bölgesinde ise yüz hatlarının istenmeyen düzeyde belirginleşmesi kişide olduğundan daha yaşlı, zayıf ve üzgün bir surat ifadesi oluşturabilir. Bunlara ek olarak kollarda ve bacaklarda arka ve yan bölgelerinde, dizin iç bölgesinde, sırtta, kalçada, basenlerde, genital organlarda ve pubis bölgesinde sarkmalar göze çarpmaktadır. Çeşitli bölgelerde oluşan derinin gevşeme durumu ve sarkmalar kişiyi görsel olarak rahatsız ve mutsuz etmesinin yanı sıra sağlık açısından da birçok problemi beraberinde getirmektedir. Deformasyona uğrayan zayıf ve ince derinin terlemesi ve sürekli sürtünme halinde olmasından dolayı pişik ve mantar oluşumu gözlemlenebilmektedir. Elde edilen yeni vücut ağırlığının korunması ve daha sağlıklı bir vücut görüntüsü adına saydığımız çeşitli sarkmaların tedavi edilmesi gerekmektedir."



Kilo verme tedavisi tamamlandıktan sonra vücut şekillendirme uygulamalarına başlamadan önce belirli kondisyonların sağlanması gerektiğini söyleyen Atakan, şöyle devam etti:



"Bu kondisyonların başında hastanın kilo verme işlemini tamamlamış ve kilosunun dengelenmiş olması gerekmektedir. Kilo vermeye devam edildiği takdirde derinin gevşeme ve sarkma durumu tekrarlanabilir. Hastaların aynı zamanda operasyon riskini arttırabilecek tıbbi sorunlarının olmaması, mevcut rahatsızlıklarının düzeltilmiş olması, sigara kullanmıyor olması ve mide küçültme ameliyatlarından önce sahip olduğu hastalıklarının geçmiş veya kontrol altına alınmış olması gerekmektedir. Sarkma estetiği bu şartlar sağlandıktan sonra uygulanmalıdır."



Sarkma estetiği ameliyatları bölgelere bağlı olarak çeşitlenir.



Sarkma Estetiği Ameliyatı hakkında da bilgi veren Atakan, "Mide küçültme ameliyatlarından sonra sarkan deriyi toparlamanın çeşitli ameliyatlarla mümkün olduğunu belirtmiştik. Sarkma estetiği ameliyatları ve uygulamaları temelde aynı amaca hizmet etse de bölgelere bağlı olarak çeşitlenirler. Karın bölgesinde oluşan sarkık deri fazlalığını ve yağ dokusunu gidermek adına iki çeşit karın germe ameliyatı vardır. Bunlar mini karın germe ya da full karın germe olarak ikiye ayrılırlar. Karın germe ameliyatları genel anestezi altında gerçekleşir ve yaklaşık 1-3 saat sürmektedir. Ameliyatın teknik detayları hastadan hastaya değişmektedir ve en doğru bilgileri hasta doktora muayene olduktan sonra alabilir. Hepimizin hayalini kurduğu sağlıklı vücut için bu ameliyatların yanı sıra spor ve düzenli beslenme alışkanlığı zorunludur. Aktif bir spor hayatı size hem daha sağlıklı, uzun hem de daha mutlu bir hayatın kapılarını aralar" diye konuştu.



