Sarp Apak ilk kez açıkladı!

Sarp Apak, Gülse Birsel'in yeni bir projesi olduğunu ve bu projede kendisinin de rol alacağını açıkladı.

Magazin - 22 Nisan 2017 14:03

Sap Apak önceki gecce düzenlenen 'Kolonya Cumhuriyeti'nin galasına katıldı. Burada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan başarılı yıldız, önümüzdeki sezonda Gülse Birsel'in yeni projesi olduğu ve burada kendisinin de rol alacağını açıkladı. Sarp Apak, Gülse Birsel'in daha önce yazdığı Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinde de rol almıştı.

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