Sarp Apak'tan korona açıklaması: "Karantina sürecindeyim..."

Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ve Akın Akınözü ile başrolü paylaşın Sarp Apak sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karantina sürecinde olduğunu söyleyen oyuncu, sette görülen korona vakaları nedeniyle dizinin yeni bölümünün de bu hafta ekrana gelmeyeceğini açıkladı.