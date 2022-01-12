Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ve Akın Akınözü ile başrolü paylaşın Sarp Apak sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karantina sürecinde olduğunu söyleyen oyuncu, sette görülen korona vakaları nedeniyle dizinin yeni bölümünün de bu hafta ekrana gelmeyeceğini açıkladı.
İşte Sarp Apak'ın açıklamaları:
Sarp Apak'tan korona açıklaması: "Karantina sürecindeyim..."
Sarp Apak da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sette çıkan vakalar nedeniyle "Kaderimin Oyunu" dizisinin yeni bölümü ertelendi.
12.01.2022 19:16 Magazin