Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin 3 yıllık evliliklerini bitirme kararının ardından yakışıklı oyuncunun Datça'da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.

Magazin - 05 Ocak 2017 10:00
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın evliliğini Datça kaçamağı bitirdi!
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Leventoğlu çiftinin evliğiliğinde sona gelindi. İkili, önceki gün boşanmak üzere avukatlarına vekalet verdi. Ayrılık kararının ardından Datça kaçamağı çıktı. Levendoğlu, geçtiğimiz yaz eşiyle de kısa süreli bir tatil yaptığı Datça'da kalbini, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptırdı.

"YOKSA GÖRÜŞEMEZDİK"

'Küçük Ağa' dizisinin setinde başlayan aşkları evlilikle sonuçlanan Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın, dizi bittikten sonra başlayan farklı projeleri nedeniyle evlilik hayatları zora girdi.

Levendoğlu, yeni evlendiklerinde aynı dizide çalışmalarının avantajını, "Yaptığımız iş, başka bir sektörde çalışan insanın anlayamayacağı zorlukları olan bir meslek. Karımla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüşemezdik herhalde" şeklinde anlatmıştı.

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KAYNAK: haberturk.com
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