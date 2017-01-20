Sarp Levendoğlu'ndan şaşırtan hamle!

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Magazin - 20 Ocak 2017 09:46
Sarp Levendoğlu'ndan şaşırtan hamle!
Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi. Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı. Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi. Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı. Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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