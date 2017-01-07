Sarp'ın barışmak için hala umudu var!

Magazin - 08 Ocak 2017 07:00

'Yasak aşk' iddiası sonrası flaş karar!

Şoke eden iddia! Ayrılık nedeni Derya Şensoy mu?

Birce Akalay alyansını çıkardı

3 yıllık evlilikleri süresince sıkça boşanma haberleriyle gündeme gelen Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti, resmen ayrılık kararı aldı. Akalay, eşiyle olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Güzel oyuncunun bu şok hareketi boşanma olayını ortaya çıkardı.Boşanmakta kararlı olan Akalay, omzundaki 'Sarp' dövmesini sildirdi. Aynı zamanda eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy’u da arkadaş listesinden çıkardı.Akalay, cephesinde bunlar yaşanırken Levendoğlu ise ne 'Birce' dövmesini sildirdi ne de eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Bu durum, barışma umudu taşıdığı şeklinde yorumlandı.