Sarp'ın barışmak için hala umudu var!
Birce Akalay'ı Derya Şensoy'la aldattığı iddia edilen Sarp Levendoğlu'nun hala eşiyle barışma umudunun olduğu söyleniyor.
Magazin - 08 Ocak 2017 07:00
3 yıllık evlilikleri süresince sıkça boşanma haberleriyle gündeme gelen Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çifti, resmen ayrılık kararı aldı. Akalay, eşiyle olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Güzel oyuncunun bu şok hareketi boşanma olayını ortaya çıkardı.
'Yasak aşk' iddiası sonrası flaş karar!
Boşanmakta kararlı olan Akalay, omzundaki 'Sarp' dövmesini sildirdi. Aynı zamanda eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy’u da arkadaş listesinden çıkardı.
Şoke eden iddia! Ayrılık nedeni Derya Şensoy mu?
Akalay, cephesinde bunlar yaşanırken Levendoğlu ise ne 'Birce' dövmesini sildirdi ne de eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Bu durum, barışma umudu taşıdığı şeklinde yorumlandı.
Birce Akalay alyansını çıkardı
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