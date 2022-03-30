Şaşırtan görüntü! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin neden ayrıldı? İddialara yanıt...

Geçtiğimiz ay Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi. İkilinin sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım 2019 yılında 'Halka' dizisinde başrolü paylaşmıştı.