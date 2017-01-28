Şaşırtan sözler: Merve Boluğur hamile mi?

Magazin - 28 Ocak 2017 10:14

Mekandan arkadaşlarıyla çıkan Merve Boluğur muhabirleri görünce şaşırdı.Boluğur asıl şaşırmayı ise arkadaşlarının kendisine yönelttiği soruda yaşadı."Hadi söyle Merve, kim hamile? Sürprizi arkadaşlarla da paylaşalım" sözleri karşısında Boluğur bir anda neye uğradığını şaşırdı.Merve Boluğur'aa sorulan "Yeni diziniz öpüşme sahneniz var mı?” sorusuna da arkadaşları yanıt verdi: "Murat (Dalkılıç) kızacak bize ama maalesef yok"