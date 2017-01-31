Satıcı (The Salesman)

Oscar ödüllü İran yapımı film, vizyona girdiği ilk günden beri izleyenler tarafından övgü dolu eleştiriler alıyor.

Sinema - 31 Ocak 2017 10:31

Tahran’da yaşayan genç çift Emad ve Rana, oturdukları apartman dairesi hasar görünce yeni bir daireye taşınmak zorunda kalır. Dairenin önceki kiracısıyla ilişkili bir olay, çiftin hayatını bir anda değiştirir. Kendine has özellikleriyle, sıradan bir çift olan ve tiyatroyla uğraşan Emad ve Rana bir anda kendilerini, kişiliklerinin umulmadık yönlerini ortaya çıkaran bir durumun içinde bulurlar.



Satıcı, 2017 Oscar Ödülleri’nde ´Satıcı (The Salesman)´ Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterildi. Ayrıca, 69. Cannes Film Festivali’nde ise En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.



İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, 2012’de Oscar kazanan “Bir Ayrılık” filminin ardından, “Satıcı” filmi ile Yabancı Dilde En İyi Film dalında ikinci kez aday oldu. 2017 Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film aday adayı. 69. Cannes Film Festivali’nden iki ödülle dönen “Satıcı”; Tahran’da yaşayan ve taşındıkları dairenin kiracısıyla ilişkili bir olay nedeniyle hayatları bir anda değişen genç bir çiftin hikayesi üzerinden insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanıyor.

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