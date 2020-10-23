Savaş ve Helen'in romantik anları!

Anti-kahraman Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) dünyasına gireceğimiz ve adalet kavramının farklı yorumlarıyla karşı karşıya kalacağımız ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin gençleri Savaş (Boran Kuzum) ve Helen (Miray Daner) izleyicilere birçok zorlukla karşılaşacakları bir aşk hikayesi de sunacak. Yayınlanan yeni ön izleme sahnesi; Savaş ve Helen’in yaşayacakları tutkulu aşkın habercisi olurken, sahne sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir yandan ikilinin duygusal sahneleri merak konusu olurken bir yandan da ikilinin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı verecekleri savaş da heyecanla bekleniyor.Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ın kadrosunda yer aldığı Inter Medya yapımcılığındaki ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaryosunda Ercan Mehmet Erdem imzası yer alırken, dizinin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor. Günümüz toplumunda varlığını gittikçe kaybeden saygıya ve aynı hızla artan şiddete eleştirel bir dille yaklaşan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’ 27 Ekim’den itibaren sadece BluTV’de.