'Savaşçı' Berk Oktay!

Berk Oktay, Savaşçı dizisinin başrolünde yer alacak.

Dizi - 20 Şubat 2017 16:33
'Savaşçı' Berk Oktay!
Fox Tv'de yayınlanacak olan "Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Son olarak İlişki Durumu: Karışık ve İlişki Durumu: Evli dizilerinde yer alan Berk Oktay, Savaşçı dizisiyle ekranlara dönecek. Başarılı oyuncu dizide özel kuvvetlerde çalışan bir Türk askerini canlandıracak. Savaşçı dizisi Bordo Bereliler'e mensup bir timin hikayesini anlatıyor.

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Bağlantılar: Berk Oktay, Savaşçı

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