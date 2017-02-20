Fox Tv'de yayınlanacak olan "Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Son olarak İlişki Durumu: Karışık ve İlişki Durumu: Evli dizilerinde yer alan Berk Oktay, Savaşçı dizisiyle ekranlara dönecek. Başarılı oyuncu dizide özel kuvvetlerde çalışan bir Türk askerini canlandıracak. Savaşçı dizisi Bordo Bereliler'e mensup bir timin hikayesini anlatıyor.
'Savaşçı' Berk Oktay!
Berk Oktay, Savaşçı dizisinin başrolünde yer alacak.Dizi - 20 Şubat 2017 16:33
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