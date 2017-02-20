'Savaşçı' Berk Oktay!

Dizi - 20 Şubat 2017 16:33

Fox Tv'de yayınlanacak olan "Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Son olarak İlişki Durumu: Karışık ve İlişki Durumu: Evli dizilerinde yer alan Berk Oktay, Savaşçı dizisiyle ekranlara dönecek. Başarılı oyuncu dizide özel kuvvetlerde çalışan bir Türk askerini canlandıracak. Savaşçı dizisi Bordo Bereliler'e mensup bir timin hikayesini anlatıyor.