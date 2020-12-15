Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın erkeği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinine müjdeli haberi duyurdu. Ünlü oyuncu, 'Göktürk Albay geliyor... Bekleyin...' notunu düştüğü paylaşımı ile Fox TV'nin fenomen dizisi Savaşçı kadrosuna katıldığını açıkladı.
Savaşçı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı!
Tamer Karadağlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisine Göktürk Albay karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu.
15.12.2020 20:04 Dizi Galeri