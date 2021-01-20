'Savaşçı' dizisinin oyuncularına özel eğitim!

“Savaşçı” kadrosuna yeni katılan Tamer Karadağlı ve dizide Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan Kılıç Timi’nin yeni üyeleri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ile Serenay Aktaş; Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli, piyade kıdemli Albay Şevket Şen’den Bordo Bereli eğitimi almaya devam ediyorlar.Oyuncular başta mental olmak üzere; baskın ve pusu, arazide gece-gündüz ilerleme ve yaşama, silah tutuş ve atış tekniklerini barındıran eğitimlere tabi tutuluyorlar.Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Savaşçı”da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.