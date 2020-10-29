Savaşçı’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a transfer!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncu transferlerine devam ediyor. Yeni sezona 2 yeni oyuncu transferi ile başlayan diziye son olarak Cihan karakterine hayat veren Adnan Biricik’in yeğeni rolü ile Burak Pamuk dahil oldu.Özcan rolü ile diziye dahil olan Pamuk olayların ortasında yer alıyor. 26 yaşındaki Burak Pamuk İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu ve Savaşçı dizisinde Tarık karakterini oynamıştı.