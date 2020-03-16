'Savaşçı'nın 100. bölümüne bomba konuk!

4 sezondur pazar akşamları Fox TV'de ekrana gelen 'Savaşçı' 100. bölümünü kutluyor. Başarıyla devam eden dizinin 100. bölümüne sürpriz bir isim de konuk olacak. Kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Gaye Turgut Evin gibi ünlü oyuncuları buluşturan 'Savaşçı'ya Tamer Karadağlı'nın konuk oyuncu olarak katılması bekleniyor.Limon Film'in patronu Hayri Aslan'ın ünlü aktöre teklif götürüldüğü öğrenildi. Karadağlı eğer teklifi kabul ederse Eskişehir'de çekilen fenomen dizide Göktürk Albay rolüne hayat verecek.