Görsel tasarımıyla dikkat çeken dizinin etkileyici afişinde: Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
5. Sezon afişinde Kılıç Timi yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında bekliyor!
“Savaşçı”, 100. bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.
Savaşçı'nın 5. sezon afişi görücüye çıktı!
Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın 5. Sezon afişi takipçilerin beğenisine sunuldu.
09.04.2021 16:01 Dizi Galeri