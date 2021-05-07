'Savaşçı'ya 6 yeni oyuncu katılıyor!

Savaşçı'nın 5. sezon afişi görücüye çıktı!

Savaşçı'nın merakla beklenen tanıtımı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran 'Savaşçı'ya Furkan Ak, Yener Gürsoy, Selim Erdoğan, Emre Fakıoğlu, Orhan Gediz ve Beyza Eren dahil oluyor.