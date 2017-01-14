Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin ailesi tarafından bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı yapıldı. Kimliği belirsiz kişi, 16 yaşındaki Tilki'nin hem cinsel istismara maruz bırakıldığı, hem de alkol gibi zararlı maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulundurularak kişisel gelişiminin zarar görmesine neden olunduğunu iddia etti.

Magazin - 14 Ocak 2017 10:10
Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
SAVCI KARŞISINA ÇIKTI

İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. 16 yaşındaki ortaöğretim öğrencisi Aleyna Tilki'nin, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla ifadesi alındı. İhbarda iddia edildiği gibi ailesinin kendisi üzerinden herhangi bir şekilde para kazanmadığını ileri süren Tilki, kendisinin hem okulu hem de sanat hayatını birlikte yürüttüğünü, konserler vererek yeteneğini ortaya koyduğunu beyan etti.



'SELENA GOMEZ GİBİ OLABİLİRİM'

Selena Gomez gibi dünyaca ünlü yıldızların da kendi yaşlarında çok büyük bir üne kavuşarak kendisine örnek olduğunu kaydeden Tilki, ailesinin dışında herhangi bir işe imza atmadığını, alkollü mekânlarda sahne almadığını anlattı. Çocuğun bakım ve yükümlülüğünü ihlal suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren anne-baba ise kızlarının eğitimine çok büyük önem verdiklerini asla kızlarını istismar etmediklerini kaydetti. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aleyna Tilki

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alacağı ücret belli oldu!
  • Ünlü çift yaka paça fena kapıştı
  • Ünlü oyuncu hastanelik oldu
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "3 gündür yoğun bakımda dua edin"
  • Onu bekleyen acı sürpriz ne?
  • Meğer İrem Derici...
  • Aleyna fizik notunu paylaşırsa...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hayat Şarkısı'nda şok ayrılık!
  • Tolga Sarıtaş'tan Engin Akyürek olur mu?
  • "Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"
  • Acun Ilıcalı ve kızları!
  • "İçerde"nin 17. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Mert Alaş'tan olay Selena Gomez paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN POPÜLER HABERLER

  • Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı
  • İlker Kaleli soluğu hastanede aldı
  • Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
  • FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
  • Ünlü oyuncunun gasp davası!
  • "Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"
  • Aleyna Tilki fizik notunu paylaşırsa...
  • Yeşim Salkım: Gerekirse küfür ederim
Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı