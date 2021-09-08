'Saygı 2'den beklenen fragman...

Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum ve Erkan Can’ı buluşturan dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez’i de dahil eden Saygı 2, nefesleri kesecek hikayesiyle 23 Eylül’de BluTV’de yayına girecek.‘Saygı’nın alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kendi adaletlerini sağlamak için mücadele veren Savaş (Boran Kuzum) ve Helen’in (Miray Daner) karşılaşmalarını konu alan dizinin ilk sezonu akıllarda soru işaretleri ile sona ermişti.Yeni sezonda Ercüment, Savaş ve Helen değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlayacak. Ercüment'in kalbinin kapılarını araladığını gördüğümüz yeni sezon izleyicileri beklenmedik gelişmelerle yüzleştirecek.Fragman ‘Saygı 2’ kadrosuna katılan Damla Sönmez ve Sarp Akkaya’ya dair daha fazla bilgi veriyor. Damla Sönmez’i ‘Saygı 2’de yeni cumhuriyet savcısı olarak izleyeceğimizi öğreniyoruz. Önceki tanıtımlarda, Ercüment Çözer’in adalet sistemine takılarak rehabilitasyon merkezinde bir mahkûm olarak karşımıza çıkan Sarp Akkaya’nın canlandırdığı Selim karakterinin ise Savaş ile bir bağlantısı olduğuna dair ipuçları dizideki ilişki ağının çok daha gizemli ve heyecanlı olacağını gösteriyor. Fragmanda ayrıca konuk oyuncular Naz Göktan, Hakan Karsak, Serhat Özcan, Muhammet Uzuner ve Elit Andaç Çam’ı da görüyoruz.Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.