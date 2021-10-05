'Saygı 2'nin afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı!

Merakla beklenen ve Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen "Saygı 2" yeni bölümleriyle seyircilerinden tam not aldı. “Saygı 2”nin ilk iki bölümünde Ercüment Çözer (Nejat İşler), Helen (Miray Daner) ve Savaş’ın (Boran Kuzum) değişimleri seyircilerinin dikkatini çekerken yeni katılan karakterler Arya (Damla Sönmez) ve Selim (Sarp Akkaya) de büyük beğeni topladı.İzleyicilerinin merakla beklediği "Saygı 2" afiş çekimi backstage videosu yayınlandı. Çekimler sırasında oyuncuların neşeli ve samimi hallerinin yanı sıra Nejat İşler’in kamera arkasındaki eğlenceli görüntüleri dikkat çekiyor. "Saygı 2"nin afişleri ve karakter fotoğrafları da oldukça beğenilmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya yapımı "Saygı 2"nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.